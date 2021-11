Ieri mattina si è riunito il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica per discutere circa la realizzazione e lo svolgimento dell’edizione 2021 della ‘Ndocciata ad Agnone. Purtroppo, però, nessuna decisione definitiva è emersa dall’assise.

Il Comitato dovrà riunirsi nuovamente nei prossimi giorni per dare o meno il via libera alla manifestazione del fuoco più conosciuta in Italia, come confermato in una nota del Municipio agnonese: “Si comunica che, al momento, la decisione finale sullo svolgimento della ‘Ndocciata non è ancora stata presa. In virtù della situazione emergenziale legata al Covid, si è resa necessaria un’ulteriore riunione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica che si terrà nei prossimi giorni. Da parte del Comune di Agnone, della Pro Loco Agnone e dell’Associazione ‘La ‘Ndocciata – Patrimonio d’Italia per la Tradizione’ c’è il massimo impegno affinché la deliberazione sullo svolgimento della manifestazione possa arrivare in tempo celere.“