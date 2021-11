Cronometri positivi per gli atleti della società sportiva M2 impegnati ieri nella piscina del Centro Sportivo di Campodipietra, nella prima tappa della Coppa Parigi 2024 riservata alle categorie assolute.

Parte bene anche in questa stagione Alessandro Trevisi, nella passata stagione bronzo tricolore nei 100 stile libero, che fa sua la gara dei 50 stile libero con 23”06 tempo che gli consente di accedere agli assoluti primaverili e ai Criteria dove ottiene il pass anche nei 100 stile libero chiusi ieri al secondo posto con il tempo di 51”16. Trevisi ieri ha vinto i 50 farfalla con il tempo di 25”49 ed è arrivato terzo nei 200 stile con 1’55”02.

Al maschile ancora una conferma per Alessio D’Agostino primo nei 200 dorso con il tempo di 2’09”36 e qualifica ai Criteria. Jacopo Varriano si piazza al secondo posto nei 200 farfalla (2’13”17), Giuseppe Cantalupo è terzo nei 100 misti chiusi in 1’08”42).

Al femminile Alessia Di Paola è seconda nel 50 stile (28”04) e terza nel 100 stile (1’01”92).

Due secondi posto, 50 e 100 dorso, per Francesca Di Iorio, nuotati rispettivamente in 28”04 e 30”16. Nel 200 dorso Sofia Pallante è terza (2’30”44). Terzo gradino del podio anche per Maira Margiotta che chiude gli 800 stile libero in 10’06”21.

