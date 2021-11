Un’ avventura a lieto fine, nei boschi di Cerro al Volturno (IS), per una cagnolina, troppo curiosa, che per seguire un animale nella sua tana è rimasta bloccata al suo interno, per via di alcune pietre cadute che le avevano sbarrato la strada.

Per recuperare l’animale spaventato sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Isernia che con l’uso di una telecamera di ispezione l’hanno individuata. È stato poi scavato, a cura dei VVF, un piccolo passaggio sotto la roccia riuscendo a rimuovere le pietre e liberando l’animale, consegnandolo infine al legittimo proprietario.