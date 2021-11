Sono tante, purtroppo, le persone che vivono sole, aspetto che aggrava situazioni di degrado e fragilità estrema, specialmente in Comuni più piccoli e periferici. Il rischio di incolumità, per queste persone, è concreto. Occorre tutelare i loro diritti. Di qui l’intesa tra la Procura di Campobasso, con il procuratore capo Nicola D’Angelo e l’Ambito Territoriale Sociale, con il sindaco del capoluogo Roberto Gravina, per scambiarsi informazioni sui soggetti fragili, per avere un quadro più preciso della realtà in ogni aspetto. Il coinvolgimento attivo delle Istituzioni è dunque importante per individuare e valutare bisogni e criticità.

Il protocollo vuole rafforzare la collaborazione già in atto tra l’Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine territoriali e Servizi Sociali degli Enti locali, per salvaguardare e tutelare la comunità locale. “Diventa pertanto prioritario – hanno spiegato D’Angelo e Gravina – lo scambio reciproco di informazioni che possano fotografare l’insorgenza di situazioni di fragilità, così da coordinare anche in modo tempestivo interventi congiunti”.

L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso comunicherà alla Procura nominativi e riferimenti di utenti già in carico ai Servizi Sociali, senza una rete familiare o sociale; persone sole, anziani, non autosufficienti, diversamente abili, adulti con grave disagio sociale. La Procura accerterà eventuali altre situazioni di disagio per cui sia necessario l’intervento dei servizi sociali.

Si vuole avere una precisa mappa così da intervenire in modo congiunto e coordinato e ancora più sistematico.

Ambito e Procura si impegnano a individuare e comunicare uno o più referenti per produrre e scambiare informazioni e dati. Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale si riunirà ogni tre mesi o a seconda delle necessità e dovrà garantire riservatezza, integrità, sicurezza e certezza dei dati.