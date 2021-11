Un quartiere da vivere pieno a misura di bambino ma non solo: questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione della zona di San Pietro a Termoli voluto dall’amministrazione comunale.

I lavori cominciati pochi giorni fa interesseranno quelle aree verdi del quartiere finora mai utilizzate tra via Tevere, via Volturno via Arno e via Firenze.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco giochi e di un area verde con panchine dove le persone potranno trascorrere del tempo in compagnia all’aria aperta, un campo da basket accanto a quello da calcio, un campo da bocce quest’ultimo realizzato in collaborazione con la Misericordia e il club Lions Tifernus e in via Firenze la costruzione di uno skate park.

Si è pensato a tutti: dai bambini e i loro genitori, ai ragazzi, agli sportivi e le persone anziane.

Il costo dei lavori ammonta a meno di 40 mila euro e dovrebbero terminare entro 3 mesi, se le condizioni meteo lo permett eranno.

E’ solo l’inizio di una serie di interventi che l’amministrazione vuole portare avanti per valorizzare le zone periferiche della città.