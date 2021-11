Il gruppo di minoranza di San Pietro Avellana è sul piede di guerra contro la nuova Amministrazione comunale. A conferma della diversità di vedute circa lo sviluppo del centro altomolisano, è apparsa una nota sulla pagina Facebook gestita dagli esponenti del gruppo “Il nostro paese” che ha criticato aspramente l’operato dell’attuale Sindaca Simona De Caprio.

“Un altro importante tassello si è aggiunto allo sviluppo del paese messo in campo dall’attuale amministrazione comunale: un nuovo finanziamento? No. L’avvio di nuovi lavori (peraltro pronti)? No. La conclusione dei concorsi per togliere il precariato (e gli affidamenti esterni) nel Comune? No. Ricordare dignitosamente la storia dei 100 anni del monumento ai caduti di Tamagnini ( 4/11/1921-4/11/2021)? No. Qualche nuovo servizio alla cittadinanza? No.

L’organizzazione di una macchina amministrativa efficiente? No. L’organizzazione della sala per la terza dose di vaccino agli ultra ottantenni (in questi giorni i nostri anziani devono andare ad Agnone o Isernia mentre in primavera siamo stati il primo comune dell’Alto Molise ad ospitare il ciclo vaccinale anti-Covid)? No. – spiegano dalla minoranza – Il grande risultato di oggi è stato quello di mettere un lucchetto all’area antistante l’ostello della stazione ferroviaria. Per farci dei lavori o un progetto di sviluppo? No. Solo per vendicarsi contro l’ex sindaco (che alla notizia pare si sia strappato i molti capelli che ha) e gli abitanti della zona ed impedire il parcheggio delle auto. Poveri noi, ed è solo l’inizio!”