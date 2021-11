Qualità della vita, anche quest’anno le due province molisane restano nei bassifondi della graduatoria contenuta nel Rapporto di ItaliaOggi ed Università La Sapienza di Roma, con la collaborazione di Cattolica Assicurazioni. La provincia di Isernia ha compiuto qualche passettino in avanti, passando dal 79esimo posto occupato lo scorso anno al 75 esimo del 2021. Campobasso scivola invece al 78esimo posto, perdendo ben 13 posizioni rispetto all’anno precedente. Uno studio che prende in considerazione diversi parametri: sistema salute, reati e sicurezza ma anche affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, reddito e ricchezza. La vetta della classifica è stata conquistata dalla Provincia di Parma, seguita da Trento e Bolzano, mentre in coda, ultima, è Crotone, al 107esimo posto. La precedono Napoli, Foggia e Siracusa. E’ in generale il centro nord, con le sue metropoli, a recuperare posizioni, rispetto allo scorso anno. A metà classifica c’è Roma, che scivola al 54esimo posto. La qualità della vita viene definita buona o accettabile in 63 provincie su 107. Tradotto in termini di popolazione vuole dire che 22 milioni 225mila residenti, pari al 37,4% vivono in territori contraddistinti da una qualità della vita scarsa o insufficiente. A determinare la graduatoria anche la reazione dimostrata dalle province italiane nella fase di uscita dalla pandemia. Le grandi aree urbane del centro nord hanno mostrato la maggiore resilienza rispetto a quelle del sud, molte delle quali hanno visto peggiorare la loro condizione socio economica.