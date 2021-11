Prevenzione del rischio sismico, il Comune di Civitacampomarano inaugura il Centro operativo per la gestione delle emergenze. L’evento avrà luogo mercoledì 17 novembre, a partire dalle ore 11 in Via Roma. Il Comune di Civitacampomarano, nell’ambito del Piano nazionale prevenzione del rischio sismico, ha realizzato un Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze. I lavori iniziati nel settembre 2019 – fa sapere il primo cittadino Paolo Manuele – sono stati recentemente completati. Nella struttura sarà ospitata anche la Scuola Nazionale per Operatori di Centri Coordinamento, promossa dall’Associazione Nazionale Disaster Manager. Alla cerimonia d’inaugurazione, oltre alle Autorità Territoriali e Regionali, interverranno il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Ing. Fabrizio Curcio ed il Direttore dell’Agenzia Nazionale ItaliaMeteo Dott. Carlo Cacciamani.