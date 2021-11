Un solo nuovo positivo, a Gildone, dai 303 tamponi processati. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino Asrem che non riporta nuovi ricoveri né vittime ma 3 guariti. Gli attualmente positivi al Covid in Molise sono 243, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 2 : uno in Infettivi, l’altro in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 503