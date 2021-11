Il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza sarà dopodomani – mercoledì 17 novembre – sarà a Campobasso. Parteciperà al dibattito sul tema “La pandemia in atto: riflessioni tra scienza e conoscenza”. L’evento, in programma alle 19 all’auditorium della ex Gil, sarà coordinato da Giancarlo Ripabelli, coordinatore del comitato scientifico regionale per l’emergenza covid. Sono previti i saluti del presidente della Regione Donato Toma e del presidente del Rotary di Campobasso Eliseo Sipari.