Un balzo in avanti come non accadeva da mesi. Nell’ultima settimana i nuovi casi di Covid in Molise sono più che raddoppiati, ma i ricoveri sono in calo. E’ la fotografia della pandemia a livello regionale di quella che è la quarta ondata. Vediamo i numeri. I nuovi contagi negli ultimi sette giorni sono stati 136, piu’ del doppio rispetto ai 60 della settimana precedente. Il comune più colpito è Isernia con una cinquantina di casi. Sale rapidamente anche il tasso di positivita’ che dal 2,4 passa al 3,4 per cento. Gli attualmente positivi passano dai 141 di lunedi’ scorso ai 245 di oggi. Migliora notevolmente invece la situazione dei ricoveri: restano solo 2 i pazienti al Cardarelli (uno in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva), lunedi’ scorso i ricoverati erano 7. Complessivamente nell’ultima settimana si sono registrati due decessi, è salito cosi’ a 503 il numero delle vittime in regione dall’inizio della pandemia.

Ma a confermare l’importanza fondamentale dei vaccini in questa fase è il confronto tra i numeri di oggi e quelli di un anno fa. Partiamo dagli attualmente positivi che oggi sono 245 e un anno fa erano 2.120. I ricoverati erano 57 e oggi sono appena 2. I pazienti in Terapia intensiva erano 7, oggi uno solo. Quanto ai dati nelle 24 ore: un anno fa il 15 novembre ci furono 128 nuovi contagiati in un solo giorno, adesso 7. Il tasso di positività era del 15 per cento, ora è 3,4. Infine le vittime. Un anno fa si registravano 4 decessi in un giorno, oggi nessuno.