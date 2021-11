Il Molise risulta, come spesa, tra le prime tre regioni in Italia e nella media europea. La spesa pubblica rimborsata ai beneficiari ammonta a circa 165 milioni di euro e si potrebbe arrivare a 180 milioni entro dicembre. Il dato è emerso dalla riunione, in videoconferenza, del Comitato di sorveglianza del Psr 2014-2020, programma che è alle battute finali. Dei 33 interventi previsti, ne sono stati attivati 32. La dotazione finanziaria del programma è assorbita al 98% in termini di impegni ed è ad oltre l’80% in termini di spesa. Un risultato straordinario, secondo il governatore Toma, soprattutto se si considerano gli effetti della pandemia.

Con l’ultima modifica approvata dalla Commissione è stata decisa un’estensione del programma di due annualità, 2021 e 2022, mantenendo la sua architettura originaria. A queste risorse si aggiungono quelle della nuova strategia Next Generation, come ponte verso il nuovo piano. In questo modo la dotazione del programma passa da 208 milioni di euro circa ad 282 milioni circa ed è sicuramente un eccellente risultato.

«Le risorse aggiuntive della Next Generation – ha spiegato il presidente – rappresentano un’opportunità per rinforzare il capitale umano regionale e quello dello start-up delle imprese non agricole. Risorse – ha aggiunto Toma – con le quali cercheremo di ridurre il fenomeno dell’esodo dalle aree rurali verso i centri urbani, creando nuove opportunità di lavoro in sinergia anche con gli investimenti effettuati nella banda ultra larga, in fase di completamento finalmente, consentendo così l’attivazione di servizi e modalità di lavoro innovativi». Le regole relative alle due annualità aggiuntive restano quelle del programma attuale. La fase programmatica, invece, verrà avviata nel 2023 con il nuovo programma che sarà caratterizzato da una valenza nazionale.

«Mi piace ricordare – ha sottolineato il presidente della Regione – che l’accelerazione della spesa, negli ultimi tre anni, è stata rilevante. Si è passati da 22 milioni di euro del biennio 2016/2017, agli attuali 165 milioni, con oltre 143 milioni di spesa pubblica sostenuta nel periodo 2018/2021, portando il livello di attuazione del programma dal 10% al 80%. Un valore che nel 2021 continua a crescere. Il programma, nella sua versione originale, è in fase di completamento e si potrebbe chiudere già nel 2022 per concentrare tutte le risorse nella direzione della nuova programmazione», ha concluso Toma.