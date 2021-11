Lino Gentile, Sindaco di Castel del Giudice, è intervenuto ad un dibattito organizzato dall’ANCI, a Parma durante la consueta Assemblea Nazionale, dal titolo “Rinasce l’Italia, i Comuni al centro della nuova stagione”.

Il primo cittadino, nonché delegato ANCI per le aree interne, ha ribadito l’importanza della SNAI per contrastare il declino demografico dei piccoli borghi: “C’è un’emergenza tra noi Sindaci delle Aree Interne, tutti i giorni subiamo un terremoto silenzioso che non provoca danni materiali che consiste nel depauperamento delle persone che vivono in questi territori. La Strategia Nazionale Aree Interne ha messo per la prima volta tra gli atti strategici dell’intero Paese l’esigenza di un riequilibrio territoriale. Le aree interne possono essere laboratori di innovazione sociale, in cui sperimentare politiche che possono essere attivate anche in altri territori.”

Gentile ha rimarcato anche la necessità di cambiare punto di vista sulle politiche di sviluppo economico dell’Italia: “Siamo convinti che lo sviluppo armonico dei nostri territori sia utile all’intero Paese. Siamo stati ai margini del sistema economico degli ultimi anni. Adesso, se siamo convinti che bisogna cambiare il paradigma di questo sistema, noi che siamo stati solo spettatori di questo disegno politico dovremmo dare il nostro contributo. Possiamo essere laboratorio di innovazione sociale. Nei piccoli borghi si possono sperimentare politiche da applicare poi in tutto il Paese. Ad esempio, l’integrazione nei piccoli Comuni può essere molto utile se messa a sistema con un armonico disegno di sviluppo.”