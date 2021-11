Dal prossimo 15 novembre, grazie all’adesione del comune di Macchiagodena all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente – ANPR – una grande banca dati nazionale, nata per semplificare i servizi demografici e favorire la digitalizzazione, alla quale aderiscono quasi tutti i comuni italiani, i cittadini non avranno più bisogno di recarsi fisicamente allo sportello in Comune per richiedere i certificati, poiché sarà possibile scaricarli on line, autonomamente e gratuitamente, sia per se stessi che per i componenti la propria famiglia.

Per usufruire del servizio, sarà sufficiente essere dotati di Spid, di una carta d’identità elettronica o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Oltre a scaricare i certificati, sarà possibile visionare i propri dati e quelli dei componenti del nucleo familiare, controllare la correttezza delle informazioni e, in caso di errore, chiederne la rettifica.

A breve si potranno effettuare anche i cambi di residenza, comodamente, dal proprio computer.

Sarà sufficiente collegarsi al portale

www.anpr.interno.it

I cittadini non dovranno più corrispondere la marca da bollo e potranno scaricare gratuitamente i seguenti certificati anche in forma contestuale:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza.