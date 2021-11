“I diritti costituzionalmente garantiti non possono essere messi in discussione ma le posizioni sostanziali possono essere oggetto di critica”.

“Va detto subito – scrive l’avvocato – che il termine ultimo per impugnare il POS era l’8 novembre 2021 mentre il PD preannuncia l’impugnativa solo ieri 13 novembre. La conseguenza processuale è chiara: l’impugnativa sarebbe tardiva e il ricorso irricevibile. E allora cosa è possibile fare in questo caso? Solo un atto di intervento a chi ha già impugnato tempestivamente il POS innanzi al TAR!”

Il legale parla di decisione tardiva, seppur legittima e si pone – pleonasticamente – la domanda del perché questo è accaduto . Ed, inoltre, si chiede perché non si afferma che in realtà si fa un atto di intervento ad adiuvandum ad una associazione di consumatori evidentemente orientata.

“La verità – continua Iacovino – e’ che tale decisione politica è maturata solo dopo la legittima e tempestiva impugnativa del <Forum per la sanità> e altre associazioni di cittadini e la legittima e tempestiva impugnazione di alcuni sindaci e tra questi quelli di Isernia, Larino e Campobasso e qualche altro illegittimamente esclusi dal procedimento partecipativo in occasione dell’approvazione della POS!”.

Dunque, si legge nell’intervento social, il PD ha deciso di farlo solo ora perché “la gente si organizza e si associa e reagisce alle incapacità politiche e amministrative ricorrendo ai giudici per chiedere giustizia individuale e collettiva. Tra gli esempi eclatanti di tutela del bene comune il tunnel di Termoli abbattuto al TAR e il punto nascite di Termoli abbattuti per due volte al TAR e al Consiglio di Stato! In queste occasioni non abbiamo avuto il piacere di un atto di intervento in causa del PD. Forse perché Termoli e la Regione erano governati dal PD? La risposta a chi la realtà molisana la conosce bene!”