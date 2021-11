Nel bollettino Covid della Domenica ci sono 7 nuovi casi positivi su 183 tamponi processati. il tasso di positività, scende al 3,82 per cento rispetto al 5,1 del giorno precedente. E’ sempre Isernia la città con più persone risultate positive: 2. Una persona contagiata, rispettivamente, a Campomarino, Colle Sannita (centro campano), Monteroduni, Roccamandolfi, S. Agapito.

A fronte di 7 nuovi positivi, da registrare anche 12 guariti. Migliora la situazione al Cardarelli, con 2 persone ricoverate (una in malattie infettive, una in terapia intensiva). 245 il numero degli attualmente positivi (116 in provincia di Campobasso, 128 in provincia di Isernia, una di fuori regione).