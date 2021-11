Dal prossimo 15 novembre, anche il Comune di Sant’Angelo del Pesco aderirà all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ovvero una grande banca dati nazionale, nata per semplificare i servizi demografici e favorire la digitalizzazione, alla quale aderiscono quasi tutti i centri italiani.

Tramite tale servizio, i cittadini non avranno più bisogno di recarsi fisicamente allo sportello in Comune per richiedere i certificati, poiché sarà possibile scaricarli online, autonomamente e gratuitamente, sia per se stessi che per i componenti la propria famiglia. Per usufruire dell’ANPR, sarà sufficiente essere dotati di Spid, di una carta d’identità elettronica o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns).