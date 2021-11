L’Amministrazione comunale di Pietrabbondante, in vista della ricorrenza del centenario della inaugurazione del Monumento ai Caduti cittadino, che cadrà il 2 ottobre 2022, ha promosso ricerche di archivio finalizzate alla pubblicazione di un libro celebrativo del significativo evento.

Nel testo sarà dato il dovuto rilievo alla memoria dei caduti e dispersi della Prima e della Seconda Guerra mondiale, che saranno solennemente onorati in detta circostanza. Le ricerche su circa sessanta nomi, ovvero quanti sono i caduti e i dispersi di Pietrabbondante nei due conflitti, risultano incomplete per l’assoluta inesistenza di notizie negli archivi comunali per una parte di loro.

Per tali motivi l’Amministrazione ha inviato una lettera al Ministero della Difesa (Commissariato Generale per le onoranze ai caduti) per chiedere di fornire tutte le informazioni reperibili sui militari del paese che, partiti perché chiamati alle armi, non sono mai tornati in quanto caduti o dispersi, e dei quali nulla è registrato negli atti del Comune.