In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, nel plesso scolastico di Via Po dell’Istituto Comprensivo di Difesa Grande, è stato presentato il progetto “Legarsi al Pianeta” voluto per omaggiare la figura di Achille Pace recentemente scomparso a Roma. Erano presenti la dirigente scolastica Luana Occhionero, l’insegnante Carla di Pardo insieme agli assessori Michele Barile e Silvana Ciciola.

L’Istituto Comprensivo di Difesa Grande ha voluto portare avanti questa iniziativa attraverso uno spettacolo degli alunni per sottolineare l’importanza di una giornata che riporta alle buone maniere, un “legarsi al pianeta” attraverso una sorta di “filo” conduttore che unisce e ricuce vari argomenti come cultura intesa come arte e tutto ciò che sta alla base dell’insegnamento rivolto al rispetto per gli altri e per l’ambiente. La scuola ha pensato anche di realizzare nel prossimo futuro un murales di venti metri da dedicare ad Achille Pace, simbolo della cultura in città. Ultimata l’opera, sarà organizzata una giornata di inaugurazione alla presenza dei familiari del compianto artista termolese. Un evento proposto all’insegna dell’educazione alla bellezza e all’armonia interiore che è stato sottolineato anche da una lezione di yoga voluta per imparare ad ascoltare in modo meditativo la voce del silenzio capace di profondere calma, tranquillità e saggezza.