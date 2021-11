Era prevista per questa mattina l’apertura della bretella per agevolare il transito veicolare degli abitanti di Castelpizzuto, ricollegandoli finalmente con la provinciale 21 interrotta dalla frana. Ma nella delusione collettiva il bypass, concordato al tavolo tecnico martedì in prefettura, resta chiuso al passaggio fino a nuovo ordine.

Sul posto carabinieri e polizia stradale per gli accertamenti del caso e una rappresentanza della popolazione che era giunta all’imbocco della bretella per assistere all’apertura tanto attesa.

Ma cos’è successo? Il presidente della Provincia Alfredo Ricci ha dichiarato di aver ottemperato ai suoi compiti completando i lavori di adeguamento del bypass con un giorno di anticipo, e consegnando la strada al primo cittadino Carla Caranci, che avrebbe dovuto provvedere in data odierna ad emettere l’ordinanza di apertura al traffico veicolare. Il Sindaco dal suo canto intende concordare in maniere preventiva e per la sicurezza dei suoi cittadini, tutti i dettagli per la messa in sicurezza della bretella con il Presidente Ricci, prima di aprirla e di consentirne l’accesso.

Sul posto era presente anche il consigliere regionale Aida Romagnuolo che ha annunciato un’interrogazione per far luce su quello che sta accadendo a Castelpizzuto.

Intanto, mentre nelle prossime ore si deciderà il destino della bretella, gli abitanti di Castelpizzuto, continuano a mostrare il loro senso di sopravvivenza, come questo signore che vedete nelle immagini, che per colpa della frana, della provinciale impercorribile e del bypass ancora chiuso, è costretto a portare in spalla anche oggi, a piedi, la bombola di ossigeno per il familiare con difficoltà respiratorie.