Il clamore provocato dalle dichiarazioni del primario del reparto Rianimazione del San Timoteo di Termoli, Germele, sui vaccini, ha spinto l’ordine dei medici di Campobasso a prendere posizione sull’intera vicenda. Il primario era finito nella bufera anche per essersi sottoposto ad una sola dose di vaccino e per essersi recato sul posto di lavoro senza green pass. Scoppiato il caso, il medico si è sottoposto alla seconda dose e nel frattempo è stato inibito dal posto di lavoro. L’ordine dei medici di Campobasso ha convocato i giornalisti per ribadire con chiarezza, la posizione in favore dei vaccini, prendendo le distanze da quanto dichiarato da Germele. Il presidente, Pino De Gregorio, ha chiarito come l’ordine non possa adottare alcun provvedimento nei confronti del medico perché non è iscritto all’ordine del Molise. In più dall’Asrem non è arrivato alcun provvedimento. Infine, l’appello a vaccinarsi. “Abbiate fiducia nella scienza ,solo così potremo sconfiggere la pandemia”, ha concluso.