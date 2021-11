Andamento della pandemia. Oggi – venerdì 12 novembre – in regione 15 nuovi contagi su 504 tamponi processati. Il tasso di positività è al 2,9 per cento. I nuovi casi riguardano 8 comuni. 4 positivi a Isernia, poi numeri più bassi a Busso, Campobasso, Campomarino, Forlì del Sannio, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano e Termoli. Nel bollettino ci sono anche 15 guariti. Invariata la situazione dei ricoveri: restano 5 i pazienti covid al Cardarelli.

E come sempre il venerdì, è arrivato anche il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Anche per il Molise l’indice Rt è in aumento e passa da 0,7 a 1,4. La regione è a rischio moderato, come del resto tutte le altre. Mentre per quanto riguarda l’incidenza dei nuovi casi abbiamo ancora il dato migliore d’Italia: 29 contagi su 100mila.