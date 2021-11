Aumentano le Regioni e Province autonome in cui l’incidenza dei casi di Covid ha superato la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi: si tratta di 17 Regioni e Province autonome rispetto alle 13 della scorsa settimana. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. I valori piu’ elevati di incidenza si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano (316,3 per 100mila abitanti), Friuli Venezia Giulia (233,0) e Veneto (115,3). I più bassi in Molise e Basilicata (29). In due Regioni, invece, e’ stata superata o raggiunta la soglia critica di allerta del 10% rispetto all’occupazione dei posti letto per Covid nelle terapie intensive: sono le Marche (10%) ed il Friuli Venezia Giulia (10,9%). Nessuna Regione o Provincia autonoma ha superato la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei posti letto nei reparti di area medica. Questi i valori dell’incidenza nelle single Regioni e Province autonome rilevati dal monitoraggio (aggiornamento all’11/11/2021): Abruzzo (74); Basilicata (29); Calabria (64); Campania (86); Emilia Romagna (87); Friuli Venezia Giulia (233); Lazio (89); Liguria (78); Lombardia (56); Marche (88); Molise (29); PA Bolzano (316); PA Trento (76); Piemonte (58); Puglia (40); Sardegna (32); Sicilia (66); Toscana (71); Umbria (67); Valle d’Aosta (58); Veneto (115); Italia (78).