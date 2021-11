Ha interessato anche il Molise la campagna di controlli effettuata dai Nas in tutta Italia nei centri massaggi e estetici per verificare la corretta erogazione dei servizi e l’osservanza delle misure di contenimento anti covid. In regione i militari hanno controllato 15 strutture contestando tre violazioni a altrettanti centri estetici per violazioni igienico-sanitarie e strutturali. Complessivamente, a livello nazionale, le verifiche hanno interessato 785 esercizi, accertando irregolarità in 117 di essi, pari al 15% delle strutture ispezionate.