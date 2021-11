Vigilia di un nuovo turno di campionato nei tornei di calcio a 5 nazionali. In A2 il Cln Cus Molise riceve il NordOvest mentre nel girone G del campionato cadetto, la Chaminade sarà ospite del Castellana Grotte.

Al Palaunimol la squadra cussina affronterà, domani pomeriggio, la terza laziale consecutiva. Ospite di turno il NordOvest di Roma, 4 punti per la squadra di Maurizio Salustri, un roster allestito per disputare un campionato di media alta classifica, che può vantare giocatori del calibro di Lucio Moragas e Juan Antonio Chispi. Avvio negativo per il NordOvest che ha vinto solo in casa dell’Academy Pescara, sabato scorso romani sconfitti a Benevento. Insomma sulla carta una sfida non impossibile per la squadra diretta da Marco Sanginario. Il tecnico campobassano ha ritrovato il vero Cln Cus Molise nelle ultime due uscite, prima la vittoria entusiasmante contro la corazzata Fortitudo Pomezia, poi il pareggio, venerdì scorso, maturato in casa dell’Active Network. Due partite che hanno dato consapevolezza a Barrichello e compagni, il morale è cresciuto e la squadra è ora conscia della sua forza. Con sacrificio e “garra” il Cus Molise può giocarsela alla pari con tutte le squadre del girone C, un raggruppamento che rispetto al passato, come abbiamo detto in diverse occasioni, ha dei valori tecnici più elevati. Ora servono conferme, in casa bisogna portare ancora il più 3 in classifica al suono finale della sirena, Sanginario può coccolarsi il nuovo talento Lucas. Il ragazzo brasiliano classe 2003 sta impressionando per maturità e qualità nelle giocate, la carta d’identità sembra un optional viste le prestazioni in questo avvio di campionato. Intanto cresce di condizione il fuoriclasse e trascinatore Barrichello, dopo un avvio condizionato da qualche noia fisica, Matheus è pronto a regalare una giocata delle sue al pubblico del Palaunimol.

Nel torneo di serie B, la Chaminade sarà ospite del Castellana calcio a 5. Trasferta difficile per i rossoblu in provincia di Bari, il team pugliese occupa il quinto posto in classifica, con tre vittorie ed una sconfitta. Una squadra che ha velleità d’alta classifica e che in casa per ora ha ottenuto uno score perfetto. Non sarà semplice per i ragazzi di Cavaliere, chiamati ad una prova di maturità. Serve una crescita complessiva, sabato scorso ad esempio la Chaminade ha pagato un avvio di gara completamente da dimenticare. La gara contro il Potenza si poteva vincere tranquillamente, ma dopo un parziale di 0 – 4 in avvio, il pareggio finale è da considerarsi un risultato positivo. I campobassani hanno maturato 5 punti in 5 gare, pochi oggettivamente per la qualità dell’organico a disposizione. Certo la crescita dei giovani è graduale e richiede tempistiche medio lunghe, ma siamo certi che la Chaminade può e deve fare di più. In particolare in trasferta, allo Sturzo il rendimento è positivo, lontano dalle mura amiche sono arrivate due sconfitte, i tempi sono maturi per ottenere i primi punti stagionali.