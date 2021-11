“Don Freddy”, era questo il nome d’arte di un truffatore 20enne, originario di Andria, e che è stato smascherato e denunciato dai carabinieri di Bojano. Il giovane ha messo a segno diversi raggiri ai danni di parroci molisani. Nella scorsa primavera era caduto nella sua trappola anche un sacerdote di Bojano che aveva ricevuto diverse telefonate da un interlocutore, che presentandosi come sacerdote, gli aveva chiesto aiuto per un suo nipote affetto da una rara malattia e che a suo dire aveva necessità, per potersi salvare la vita, di sottoporsi ad un delicato e costoso intervento chirurgico.