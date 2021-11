Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, i consiglieri di maggioranza, gli assessori. Tutti in conferenza. Motivo la replica all’opposizione. Sulla sanità. Il ricorso al Tar sul programma operativo straordinario al centro della querelle. La minoranza contesta all’amministrazione di non essersi rivolta al tribunale come Comune.

“Abbiamo presentato il ricorso – ha detto il sindaco – da cittadini, necessariamente ha il significato di tutelare questo territorio. Abbiamo deciso di metterci i soldi di tasca nostra per evitare il richiamo della Corte dei Conti”.

La posizione della maggioranza è unanime. “Ci abbiamo messo la faccia, lo abbiamo fatto – ha detto il consigliere Michele Marone – esponendoci personalmente.

Per Alberto Montano “si vivono oggi le conseguenze – ha detto – di atti di programmazione assunti anni fa dove a gestire tutto era il pd”

“La Commedia messa in scena da questa minoranza – ha detto il consigliere Annibale Ciarniello – è indicibile. Bene avrebbero fatto a tacere”. Fernanda De Guglielmo si è detta basita dalle posizioni e dalle dichairazioni dell’opposizione.

Il consigliere Antonio Di Brino è tornato al 2015: “Il gruppo del Pd si meraviglia che il presidente della regione non sia venuto al consiglio monotematico. 6 anni fa non si erano meravigliati del fatto che il governatore Frattura non fosse andato alla conferenza stato regioni”.

Si sono rivolti al Tar, come cittadini, affidandosi all’avvocato Pino Ruta. Il sindaco Francesco Roberti è fiume in piena.