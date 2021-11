Torna la Festa dei cornuti a Rionero Sannitico, piccolo centro molisano che rievoca, con questa manifestazione, una tradizione popolare che affonda le sue radici negli anni: accensione del fuoco, fiaccolata, buon cibo e tanto sano divertimento animeranno la giornata dell’11 novembre, la festa di San Martino.

Alle ore 20:00 l’accensione del fuoco, il raduno e la solenne investitura dei cornuti, i veri protagonisti della fiaccolata che, in corteo, sfileranno con tanto di corna in testa per le vie del paese. A turno, quattro portatori, si alterneranno nel sorreggere il fantoccio di San Martino, fatto sfilare per le strade dai cornuti. Secondo leggende, nel giorno di San Martino ci si faceva beffa dei cornuti o presunti tali, un appellativo che prendeva probabilmente spunto dall’antica usanza di svolgere fiere di bestiame, per lo più munito di corna, proprio durante la cosiddetta estate di San Martino. E le mogli dei commercianti di animali impegnati nei mercati? Ma quelle rimanevano a casa da sole ed avendo, così, tutto il tempo per poter tradire i loro congiunti. Mariti traditi che venivano fatti oggetto di scherno da conoscenti, amici o addirittura dal responsabile dell’adulterio.

Gradito abbigliamento nero e il green pass.