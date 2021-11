Daniele Saia, Sindaco di Agnone, ha comunicato di aver incontrato alcuni giorni fa, insieme al Presidente ANCI Molise Pompilio Sciulli, il Presidente Vincenzo Lupattelli e il dott. Alessio Di Maio della Delegazione Italia ACES Europe.

L’associazione rappresenta la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport e ogni anno propone un concorso dedicato alle comunità dei diversi territori europei.

“Durante la riunione si è discusso relativamente alla possibilità di candidare il Comune di Agnone, unitamente ad altri Comuni di zona, al Premio per la Miglior Comunità Europea dello Sport per l’anno 2024.

Una Commissione di valutazione si riunirà per nominare le otto Comunità italiane migliori del 2024 in ambito sportivo tra quelle che hanno presentato la candidatura. – ha spiegato Saia – Si tratta di un’ottima occasione per valorizzare al meglio tutte le attività della nostra cittadina e delle cittadine limitrofe, anche nell’ottica di una nuova programmazione sportiva. Ringrazio i delegati di ACES Europe e Pompilio Sciulli per la disponibilità, ora al lavoro per garantire ai territori della nostra Comunità solide basi per un’ottima candidatura.“