Il Cavallo pentro protagonista a Verona della 123°esima edizione di Fieracavalli. La kermesse che si è conclusa da pochi giorni ha visto protagonista la scuderia “Il Ginepro” di Isernia. Alfredo Matticoli, della scuderia “Il Ginepro” racconta così la loro avventura a Verona.

“Annoverato tra le preziose rarità della provincia di Isernia, il cavallo autoctono di razza Pentro la scorsa settimana è stato protagonista della 123^ edizione di Fieracavalli a Verona. Nel corso della kermesse di rilievo internazionale, decine di migliaia di visitatori hanno avuto la fortuna (così si sono espressi) di conoscere due meravigliosi esemplari della razza Pentra, originaria di Montenero Valcocchiara (IS).

Cresciuti ad Isernia nella scuderia Il Ginepro dalla famiglia Matticoli, il blasonato Violino- medaglia d’oro in competizioni europee e nazionali- e la puledra Calinitide, a fieracavalli hanno conquistato esperti ed amatori del mondo equestre per l’aspetto elegante e fiero e per il carattere docile ma anche tenace, infaticabile e leale.

I giorni 4-5-6 e 7 novembre nell’area dell’esposizione, l’amazzone Silvia Carlucci ha condotto magistralmente Violino in un ensemble che ha incantato la platea con eleganti esercizi di dressage, mentre la poltra Calinitide, accompagnata a mano, ha entusiasmato il pubblico per bellezza, grazia e simpatia.

Un cavallo, il Pentro, prezioso e raro che origina dalle colline e dalle radure di Montenero Valcocchiara. È qui che si trovano i circa 800 esemplari per la cui salvaguardia si adopera con passione e tenacia la comunità degli allevatori di Montenero Valcocchiara, responsabile altresi del perfezionamento delle doti caratteriali e delle qualità morfologiche peculiari della razza.

Un cavallo, il Pentro, protagonista della storia di Italia.”