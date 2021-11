Share on Twitter

I dati che arrivano dall’ultimo bollettino Asrem sono drammatici, con il decesso di due pazienti che erano ricoverati nel reparto di Malattie infettive. Si tratta di due uomini: uno di 95 anni di Gildone, l’altro di 94 di Campobasso. In aumento anche il numero dei positivi, 30, su 812 tamponi processati, con il tasso di positività al 3,7%. Sono 9 i nuovi contagi ad Isernia, 4 a Sesto Campan, 3 a Campobasso. Numero inferiori negli altri comuni interessati. 2 i guariti, mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli 5, di cui uno in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise salgono a quota 212.