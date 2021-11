Share on Twitter

Il Consiglio di Stato ha sentenziato: le concessioni balneari sono allungate solo fino al dicembre 2023. Una decadenza immediata potrebbe causare ai balneatori un impatto socio-economico significativo. Ma dal 1° gennaio 2024 “non ci sarà alcuna possibilità di proroga – precisa il Consiglio di Stato – neanche per via legislativa, e il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza”. Dal 2024 le concessioni saranno assegnate tramite una gara, a cui potranno partecipare anche i proprietari attuali. I balneatori, anche a Termoli, sono sul piede di guerra.

Il Consiglio di Stato nella sostanza incrocia il giro d’affari e l’ammontare dei canoni: un settore intorno al quale ogni anno ruotano quindici miliardi di euro “a fronte dei quali l’ammontare dei canoni di concessione – è scritto nella sentenza – supera di poco i cento milioni di euro”. In sintesi, da Palazzo Spada, il messaggio è questo: una gestione più efficiente comporterebbe un maggior introito per le casse pubbliche.

Al momento il governo con il provvedimento sulla concorrenza non ha sciolto il nodo delle liberalizzazioni delle concessioni balneari, sul quale pende un conflitto con l’Unione europea, pomo della discordia è la normativa sul mercato interno.

E’ un tema che divide però il governo. I balneatori, comunque, si appellano al governo.

“La sentenza del consiglio di stato sulle concessioni balneari – ha detto il sindaco di Termoli Francesco Roberti – getta nel baratro il futuro di numerose famiglie soprattutto in un periodo di forti incertezze legate alla ripresa economica”.