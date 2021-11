Monte Capraro è pronto ad ospitare il “Trekking Day” organizzato dall’associazione “Inforesta” per il 14 novembre prossimo. Il rilievo situato nel territorio del Comune di Capracotta, infatti, farà da scenario alla scalata degli appassionati per una distanza complessiva di 10 km.

I partecipanti al trekking dovranno affrontare 370 metri di dislivello in salita e -436 metri di dislivello in discesa in un’escursione esperienziale caratterizzata dai colori tipici della vegetazione in periodo autunnale.

La quota di iscrizione per i soci dell’associazione è pari a 10 euro ed è possibile iscriversi contattando il numero 3391962870.