Il fascino di una vettura storica è esclusivo ed ineguagliabile. Per preservarne nel tempo il valore culturale, sociale ed economico, l’Automobile Club d’Italia ha costituito ACI Storico, il Club nel Club per la salvaguardia del grande patrimonio motoristico italiano. ACI Storico è quindi la casa degli appassionati e dei collezionisti: un luogo reale dove i possessori di auto storiche – e non solo loro – possono ritrovarsi e condividere le proprie esperienze e la loro grande passione. ACI Storico è il motore di progetti, servizi ed iniziative volte ad innovare il settore del motorismo storico: lo scopo è quello di garantirgli un futuro valorizzandone la storia. In quest’ottica ACI Storico offre agli appassionati soluzioni, servizi e prodotti di interesse per tutto il settore. Ne sono esempi la Lista di Salvaguardia, lista di modelli di auto con anzianità tra i 20 e i 29 anni caratteristiche di reale storicità, stilata in collaborazione con FCA Heritage, Registro Italiano Alfa Romeo – RIAR, Associazione Amatori Veicoli Storici – AAVS e dal mensile specializzato “Ruoteclassiche”, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge, che rappresenta un prezioso strumento operativo per i collezionisti e per le compagnie di assicurazione; il Registro ACI Storico che prevede la possibilità di iscrivere e registrare i veicoli che, non solo sul presupposto dell’età, ma anche per le loro caratteristiche tecniche, per le caratteristiche di fabbricazione, per il loro stato di conservazione e per il rilievo tecnologico, Per conoscere tutte le iniziative e le formule associative visita il sito www.clubacistorico.it Nel nostro territorio il rapporto tra ACI Molise e ACI Storico ha radici molto profonde ricorda – Luciano Matteo – Presidente di ACI Storico Molise; L’Automobile Club MOLISE è Socio Fondatore di Aci Storico – e l’obiettivo che ci poniamo ogni anno è quello di organizzare eventi per gli appassionati di auto d’epoca e dare risposte adeguate alle loro aspettative offrendo vantaggi ed occasioni di incontro turistico, culturale e anche di divertimento. Fra queste attività certamente quella più importante e conosciuta è “Ruote nella Storia”, un progetto nato nel 2017 in collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che vede il coinvolgimento di appassionati possessori di auto storiche in raduni di profilo turistico e storico culturale, grazie proprio all’opportunità di visitare i borghi più belli del nostro Paese. ACI Molise nel 2021 ha scelto di partecipare al progetto Ruote nella Storia organizzando un Raduno di Autostoriche che nel mese di settembre 2021 partendo dal Centro Storico di Campobasso si è snodato nei bellissimi borghi di Calstelpetroso con la sua spettacolare Basilica e Vastogirardi sede di un castello medievale appena ristrutturato. E’ stata una giornata bellissima – conferma – il Direttore dell’Automobile Club Molise – Francesco Meleca – con una grande partecipazione di equipaggi che provenivano anche da fuori Regione. Abbiamo coniugato una bellissima giornata di sport con la scoperta di alcuni borghi incantati del Molise dove i partecipanti hanno potuto unire la loro passione sportiva con la scoperta culturale ed enogastronomica del territorio. Siamo già al lavoro per l’appuntamento di Ruote nella Storia del 2022 dichiara Luciano Matteo – un nuovo percorso nei bellissimi borghi molisani è in attesa di essere scoperto….

Fonte: Ufficio stampa