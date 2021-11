Quattro gare di campionato e altrettanti punti aggiunti in classifica per la Frenter Larino. Una squadra che sta crescendo e ha ancora tanto potenziale da sviluppare. Nei giorni scorsi la società ha chiuso definitivamente la rosa. Il club bianconero ha ufficializzato il tesseramento di un nuovo laterale Gustavo Padilha, arrivato dal Brasile per la sua prima esperienza oltreoceano e nel futsal. Gustavinho ha già fatto il suo esordio con i molisani: ” Ho deciso di fare una nuova esperienza sia di vita che sportiva. – ha dichiarato il neo bianconero – Qui a Larino ho trovato una società seria e degli ottimi compagni di squadra. Mi sono sentito subito a casa”, sugli obiettivi stagionali:” Prima di tutto speriamo di far divertire i nostri sostenitori, i risultati arriveranno solo con il duro lavoro”. In questi mesi sui canali social del club sono stati svelati i nomi dei componenti della rosa 2021/2022. A difendere i pali le new entry: D’Onofrio e Falasca e l’under locale Franco. Tanti i riconfermati, i centrali: Zotti, Grimani e Mancinelli; i laterali: Pellegrino, Mastrantuono e Prisco; ed il pivot: Shuli. Volti nuovi i laterali: Gustavihno, Adovasio, Padula e Ziccardi, a cui è stata affidata anche la fascia da capitano; ha sposato la causa bianco nera l’universale Pappalardi. Questi gli uomini a disposizione di mister Di Cuia ed il suo staff formato dai collaboratori Antonacci e Fabozzi. La società del Presidente Danilo Marchitto ha scelto di puntare sulle doti tecniche che caratterizzano tutti i membri dello staff e della rosa ma sopratutto su chi ha sposato in pieno il nuovo progetto della Frenter Larino. Un rilancio sociale di Larino passando per lo sport.

Fonte: Ufficio stampa