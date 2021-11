Share on Twitter

Domenica il convegno a Trivento con tema: Il problema delle aree interne e la politica regionale. L’area della Valle del Trigno: proposte e prospettive di rianimazione e sviluppo. Su iniziativa del Comitato spontaneo “Insieme per la Valle del Trigno”, con il patrocinio del Comune di Trivento, domenica 14 novembre, con inizio alle ore 15 e 30, si terrà il convegno con il seguente programma: Alessandro Vasile, del Comitato organizzatore, aprirà i lavori. Il vicario generale della Diocesi di Trivento, monsignor Domenicantonio Fazioli porterà i saluti, poi interverrà il sindaco di Trivento Pasquale Corallo. L’onorevole Giovanni Di Stasi, ex presidente del Congresso del Consiglio Europeo, proporrà al pubblico la sua relazione, a seguire i rappresentanti di alcune amministrazioni comunali. Giancarlo Ianiero, sindaco del Comune di Bagnoli del Trigno; Gigino D’Angelo, vicesindaco del Comune di Montefalcone nel Sannio; Camillo Santilli, sindaco del Comune di Pietracupa; Valter Di Laudo, sindaco del Comune di Celenza sul Trigno. Ci sarà poi spazio per un dibattito, infine le conclusioni spetteranno al sindaco del Comune di Agnone, Daniele Saia. Modera i lavori, Peppino Falasca del Comitato organizzatore. All’ingresso occorre esibire il green pass.