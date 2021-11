Il Campobasso ha ripreso i lavori presso la struttura di Vinchiaturo. All’appello mancavano Menna e Di Francesco. Del difensore già si conosce la lunga degenza. La situazione del giovane attaccante dovrebbe consistere in uno stiramento in una nuova zona muscolare. Ancora da decifrare lo stop di Di Francesco che, tuttavia, non dovrebbe essere breve. Sfortunato l’attaccante rossoblu. La squadra ed il tecnico si sono confrontati, come da prassi, sul pareggio interno contro il Catania. Certamente la squadra tiene sempre vive le partite anche quando l’inerzia è dalla sua parte. Un problema palesato spesso dal Campobasso. In alcune fasi del secondo tempo la squadra perde compattezza e gestisce male il pallone. Da li nascono i ritorni avversari. Cudini ha dato circa un’ora di minutaggio a Ladu. La staffetta con Tenkorang è funzionata benissimo tenuto conto anche della marcatura di quest’ultimo. Lo stesso tecnico ha di che consolarsi con l’attacco che appare in crescita: lo dicono i sei gol di Rossetti su diciannove complessivi dei rossoblu. Ma anche l’impatto avuto da Emmausso dopo apparizioni evanescenti. Liguori, da par suo, si è procurato un calcio di rigore.

Da lavorare, ma il tecnico ne è perfettamente a conoscenza, sulle statistiche negative al passivo: ventitrè gol incassati in tredici partite fanno del Campobasso la peggiore difesa del girone seguito a ruota da quella del Messina con ventidue. Non può essere un problema prettamente di reparto, ma di modo di difendere che va decisamente rivisto. A Latina partita dal valore rilevante. Aria tesa in casa dei pontini che erano sul punto di esonerare il tecnico Di Donato. Poi, la società ha inteso forse concedere l’ultima possibilità all’ex giocatore, fra le altre, del Palermo. Davvero scarno il rendimento del Latina nel primo terzo di campionato: tre vittorie, due pareggi e ben otto sconfitte. Undici punti che collocano i laziali al terz’ultimo posto. Una cosa è certa: la gara ha un certo peso per il Campobasso, ma lo ha altrettanto e forse anche di più per gli avversari dei rossoblu.

Nelle ultime ore il Monterosi ha deciso di esonerare il tecnico David D’Antoni dopo la sconfitta interna 3 – 1 contro la Turris, al suo posto approda sulla panchina dei laziali Leonardo Menichini ex vice di Carletto Mazzone a Brescia, ad oggi il Monterosi è quint’ultimo a quota tredici in zona play out.