Gol e assist nell’ultima gara in casa dell’Italpol. Così Matheus Barichello sta tornando decisivo per le sorti del Circolo La Nebbia Cus Molise. Il gruppo allenato da Marco Sanginario è salito a quota quattro in classifica generale con la possibilità di passare a sette (si è in attesa del ricorso presentato contro il Sala Consilina). A fare il punto della situazione è proprio il giocatore brasiliano.

Nelle ultime due settimane sono arrivati quattro punti. Il momento della squadra è positivo, sei soddisfatto? “Sono molto contento, abbiamo superato un brutto periodo, siamo riusciti a metterci alle spalle gli errori commessi in precedenza e adesso vogliamo allungare il più possibile la striscia di risultati utili”.

Oltre ai punti sono arrivate anche delle belle prestazioni. Continuando così la salvezza non vi sfuggirà. Condividi? “Dobbiamo cercare di fare più punti possibili per mettere in cassaforte l’obiettivo stagionale che è quello della permanenza. Poi una volta raggiunta la salvezza guarderemo oltre e proveremo a fare qualcosa di più”.

Negli ultimi 40′ hai realizzato un gol e fornito un assist, sfiorando la doppietta con una pregevole sforbiciata. “Sono molto contento per il punto che siamo riusciti a portare a casa da Roma contro una squadra molto forte quale è l’Italpol che punta al salto di categoria. Sono felice per la mia prestazione anche se non sto ancora al 100%. Quando scendo in campo cerco comunque di dare il massimo per la causa”.

Sabato arriva la Nordovest, servirà un’altra grande performance per allungare la serie di risultati positivi. “Assolutamente. Vogliamo portare a casa un’altra vittoria per guadagnare terreno in classifica generale. Dovremo dare continuità alle nostre prestazioni, stiamo facendo bene e riusciamo a mettere in pratica quello che proviamo durante la settimana. Sappiamo che non sarà una gara facile ma abbiamo le carte in regola per portare a casa i tre punti”.