Si terrà domani mattina alle 11 nell’aula magna dell’ateneo a Campobasso, la cerimonia d inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Molise. L’ospite d’onore quest’anno sarà il ministro per il Sud e per la Coesione territoriale Mara Carfagna. Alla cerimonia saranno presenti, oltre al rettore Luca Brunese, il presidente della Regione Donato Toma e il sindaco della città Roberto Gravina insieme a tutte le altre autorità locali. Il ministro Carfagna, alla quale sono affidate le conclusioni dell’evento, subito dopo sarà anche in provincia di Isernia per visitare (alle 14) l’istituto Neuromed di Pozzilli.