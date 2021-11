Pietro da Morrone, consegnato alla storia come Celestino V e tra, interpretazione contrastanti, colui che per Dante fece il gran rifiuto. Il santone, per gli isernini, che ne rivendicano i natali e lo hanno come patrono. Natali che in Molise sono contesi da Sant’Angelo Limosano e successivamente da Sant’Angelo in Grotte. Diventato Papa lasciò presto il soglio di Pietro per seguire alla lettera il dettato di semplicità, rinuncia di ogni bene terreno nel medioevo delle mille contraddizioni per la Chiesa.

Da eremita si spostò da un eremo all’altro, anche nella nostra regione, tanto che è nato il Cammino di Celestino, un percorso di fede apprezzato negli ultimi due anni da 2500 camminatori da tutta Italia. 90 chilometri in sei tappe da Sulmona a Serramonacesca, lungo la Rete sentieristica ufficiale del Parco nazionale della Maiella e con molta probabilita’, ricalca gli spostamenti di Pietro da Morrone e ne racconta la storia. In un’ottica di crescita ora nasce il progetto del Cammino Grande di Celestino, un tracciato di 570 km, che ingloba Collemaggio dell’Aquila, dove Pietro fu incoronato, collegandosi con la Via Francigena che l’eremita potrebbe aver utilizzato nel 1273 per recarsi a piedi al concilio di Lione per vedere riconosciuto il suo ordine, fino ad arrivare a Vieste dove Pietro, dimessosi da Papa, inseguito da le tappegli uomini di Bonifacio VIII, intendeva imbarcarsi per la Dalmazia.

Un percorso più lungo, dunque, che concentra su uno stesso itinerario tre riconoscimenti Unesco, il Global Geopark Maiella e i ‘patrimoni culturali immateriali’ Perdonanza Celestiniana e Transumanza coinvolgendo oltre 60 comuni, 4 Regioni, tra cui il Molise, perno della transumanza e con aree protette. Per i viaggiatori e’ disponibile una Credenziale del Pellegrino da timbrare nei Centri informazioni del Parco per avere la Croce di Celestino, che certifica l’intera percorrenza delle tappe. I dettagli del progetto sono stati illustrati in conferenza stampa all’Aquila nella sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo.