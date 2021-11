Share on Twitter

Dieci anni fa l’ultima famiglia è rientrata nel paese ricostruito e ha abbandonato il villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia. Quelle casette, grazie al contratto istituzionale di sviluppo, diventeranno un centro polifunzionale della croce rossa Italiana.

Oggi le strutture sono deteriorate e in molti casi oggetto di saccheggio e vandalismo, vegetazione cresciuta a dismisura. Ma il villaggio avrà nuova vita.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è stata pubblicata la procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di rilievi e indagini e per la progettazione esecutiva. Previsti inevitabili lavori di ristrutturazione dell’insediamento abitativo che per anni ha ospitato la comunità di San Giuliano, dopo il terremoto del 2002.

L’annuncio arriva dal sindaco Giuseppe Ferrante che accoglie con entusiasmo questa opportunità: “Da una parte – ha detto il sindaco – determinerà il potenziamento delle capacità delle strutture operative del territorio e del Paese, attraverso uno spazio di formazione accessibile e adatto, garantendo un rafforzamento della resilienza della popolazione del territorio. Dall’altra parte, assicurerà un indotto economico sulle attività produttive locali, contribuirà inoltre alla crescita dell’occupazione lavorativa locale, investendo nelle risorse locali per l’amministrazione della struttura”.

Sarà quindi uno spazio di formazione, il centro di un indotto economico e occupazionale che potrà investire anche sulle risorse umane locali.