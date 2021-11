Share on Twitter

Incidente sulla Fossaltina, due le persone ferite e trasportate al Cardarelli di Campobasso. Il violento impatto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 novembre, sulla Statale 747: all’altezza del bivio per il Comune di Pietracupa si è verificato il frontale tra un furgone Fiat e una Golf Volkswagen. Il sinistro è stato probabilmente condizionato dalla fitta nebbia, dalla scarsa visibilità registrata sul tratto in quel frangente. Le cause dell’incidente, comunque, sono al vaglio degli uomini dell’arma dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. I sanitari del 118 hanno trasportato i due feriti presso il pronto soccorso del nosocomio del Capoluogo.