Guglionesi si apre all’Europa, con il progetto Erasmus plus coordinato dall’Istituto Omnicomprensivo.

Hanno aderito allievi e docenti provenienti da Grecia, Croazia, Romania e Turchia.

La cerimonia d’apertura si è svolta nella sala consiliare del Comune di Guglionesi a dare il benvenuto il sindaco Mario Bellotti.

Obiettivo del progetto è sensibilizzare i ragazzi su un turismo di qualità nel rispetto dell’ambiente e delle culture. Una settimana nella quale culture e tradizioni diverse s’incontrano con il desiderio di unirsi perché questo è il vero motore dell’Europa.

“Ringrazio tutti i docenti, gli allievi e le famiglie che hanno lavorato con grande impegno in questi mesi per garantire l’accoglienza delle scuole partner. Sono convinta che questi giorni avranno un’importante ricaduta sia a livello locale, giacché il progetto promuoverà il nostro territorio su scala internazionale, sia sulla formazione dei nostri ragazzi non solo a livello linguistico ma anche a livello umano perché aiuterà ad accrescere in loro quel sentimento di appartenenza europeo e quello spirito di condivisione tra popoli che sono imprescindibili nel loro futuro.”ha concluso la dirigente Patrizia Ancora.

I ragazzi del liceo vestiranno i panni di guide turistiche accompagnando i loro colleghi europei in giro per Guglionesi, mostrando le bellezze storiche e artistiche

Un vero e proprio tour nei luoghi molisani che si prestano a un turismo sostenibile: ci saranno incontri con esperti del settore che aiuteranno i ragazzi ad essere più consapevoli di questo mondo.

Il progetto non si concluderà a Guglionesi ma continuerà nei prossimi mesi quando saranno gli studenti molisani a recarsi presso le scuole partner.