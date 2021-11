È di oggi la notizia che il Comune di Isernia ed il Comune di Larino hanno deliberato di impugnare il Programma Operativo Sanitario 2019/2021, emesso con decreto commissariale n. 94 del 09.09.2021 dal Commissario ad Acta Donato Toma.

Gli enti locali, in persona dei rispettivi sindaci Piero Castrataro e Pino Puchetti, si sono rivolti agli Avv.ti Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano, dello Studio Legale Iacovino & Associati, conferito l’incarico legale per la difesa in giudizio davanti al TAR Molise.

I legali esprimono forte soddisfazione per la definitivapresa di coscienza da parte delle amministrazioni localicirca la necessita di una loro presenza in giudizio a sostegno della legge violata in tema di programmazione sanitaria regionale che li ha visti indebitamente esclusi con un decreto del Presidente-Commissario. Questo e un passaggio importante per ristabilire la legalità e la tutela deldiritto alla salute, quale diritto fondamentale di ogni individuo, che deve necessariamente essere garantito dalla sanita pubblica.

Ora si attende la fissazione dell’udienza affinché l’adito TAR si pronunci.