Share on Twitter

Share on Facebook

Concorso internazionale Voce all’Opera “Giancarlo Aliverta” di Milano, alla soprano molisana Iolanda Massimo il premio speciale per l’ammissione all’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”, di Martina Franca. Un altro importante riconoscimento alla giovane soprano originaria di Trivento, Iolanda Massimo, nel concorso tenuto presso la città meneghina, riservato alla categoria cantanti lirici. Nel mese di giugno, l’artista 26enne ha vinto la prestigiosa selezione per l’Accademia Rossiniana di Pesaro, per poi debuttare ad agosto con l’opera buffa di Gioacchino Rossini “Un viaggio a Reims”, riportando gli elogi della critica e gli apprezzamenti del pubblico. Il 25 settembre scorso, assieme all’orchestra Kalos Ensemble, ha voluto dedicare alla sua Trivento un apprezzatissimo Gala lirico “Il bel canto”. Tra i tanti impegni e occasioni che si fanno avanti, Iolanda Massimo sta frequentando un master di perfezionamento “Raina Kabaivanska”, dopo aver terminato l’altro percorso di perfezionamento sotto la supervisione del noto Maestro Richard Barker.