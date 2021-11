Questa mattina sulla Provinciale 21 per Castelpizzuto una squadra di Vigili del fuoco con il drone per monitorare la frana e un team di esperti della Protezione civile regionale e nazionale, di Roma e Firenze, per la verifica delle faglie sul manto stradale e sui terreni circostanti.

Alle 12:30 previsto un tavolo tecnico in prefettura con tutti gli organi competenti per mettere in sicurezza l’area e i cittadini di Castelpizzuto, attualmente isolati.

