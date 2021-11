L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che sul sito istituzionale del Comune di Termoli è stato pubblicato un “Avviso Pubblico” che prevede “Misure straordinarie a sostegno del pagamento di utenze e/o canoni di locazione ad uso abitativo”.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del prossimo 19 novembre presso lo sportello di Segretariato Sociale (ex Rieco) che si trova in Via Martiri delle Foibe.

Il modello per compilare la richiesta (in allegato) può essere ritirato presso lo sportello oppure scaricato dal sito istituzionale dell’Ente.

Il contributo potrà essere richiesto da un solo componente del nucleo famigliare residente nel Comune di Termoli, tutti gli altri requisiti sono invece riportati all’interno dell’Avviso.