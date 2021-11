Nuovi dettagli sui 19 dipendenti Asrem sospesi dal servizio perché non vaccinati e dunque senza green pass.. Si è appreso che tra di loro ci sono 4 medici e 10 infermieri. Gli altri dipendenti coinvolti sono un veterinario, un operatore socio sanitario, un assistente sociale, un fisioterapista e un tecnico sanitario. Per quanto riguarda invece il primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Termoli rimasto in servizio fino ai giorni scorsi senza green pass perché non aveva concluso il ciclo vaccinale, Giuseppe Germele questa mattina si è vaccinato con la seconda dose. L’Asrem intanto lo ha però provvisoriamente inibito all’accesso in attesa che ottenga il green pass.