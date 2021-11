Nuove proteste a Campobasso per le lunghe attese al Poliambulatorio dell’Azienda sanitaria regionale di via Petrella prima di poter effettuare le analisi. I disagi maggiori, evidenziano diverse persone, sono rappresentati dalla ‘precarieta” del gazebo collocato all’esterno della struttura sanitaria che ripara in maniera poco efficace da pioggia e freddo quanti, soprattutto anziani, sono in attesa del loro turno. Spazi ridotti, dunque, con conseguente rischio assembramento che mette in discussione il cosiddetto ‘distanziamento sociale’, comportamento spesso ricordato ed esortato da piu’ parti come arma di prevenzione dal contagio Covid-19.