Arrivano notizie incoraggianti dall’ultimo bollettino Asrem, sul fronte dei contagi da Covid. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi di positività dai 357 tamponi processati. Non ci sono nuovi ricoveri, né vittime. Gli attualmente positivi in Molise sono 141 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 7 di cui 8 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva.